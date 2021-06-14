Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске выросло до 35 человек

При взрывах и пожаре на газовой АЗС в Новосибирске пострадали 35 человек. 20 из них госпитализировали, при этом 10 сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Всего пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы в основном с ожогами. Еще 15 пострадавших помощь оказана амбулаторно», — процитировало агентство слова собеседника.

Он уточнил, что сейчас как минимум 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При этом в экстренных службах уточнили, что люди до сих пор продолжают обращаться за помощью к медикам после случившегося на АЗС. Некоторых пострадавших привезли не скорые, а машины, которые проезжали рядом с местом ЧП.

Взрывы и пожар на АЗС в Новосибирске произошли днем 14 июня. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В МЧС уточнили, что причиной взрывов и пожара стал не заземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. В результате огонь распространился на площадь в 1,5 тысячи квадратных метров.