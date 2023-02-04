Происшествия 04 февраля 2023, 08:34 Бессрочный «желтый» уровень террористической опасности ввели в Белгородской области Гладков ввел в Белгородской области бессрочный «желтый» уровень террористической опасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Белгородской области оказались вынуждены ввести бессрочный «желтый» уровень террористической опасности из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«С 4 февраля „желтый“ уровень террористической угрозы в Белгородской области станет бессрочным. Такое право предоставил президент Владимир Путин, я вынужден им воспользоваться. Снимать ограничительные меры начнем, когда ситуация улучшится», — написал он.

Реклама

Гладков подчеркнул, что власти ставят в приоритет безопасность жителей региона.

Реклама

В ночь на 4 февраля украинские военные атаковали Борисовский район Белгорода, снаряды попали в промышленное гражданское предприятие. На заводе начался пожар.

«Идет ликвидация огня, возгорание локализовали. С поставленной задачей сотрудники МЧС, на мой взгляд, справляются успешно. Всех сотрудников предприятия эвакуировали, никто не пострадал», — добавил глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий ограничение сроков введения уровней террористической опасности в регионах страны.