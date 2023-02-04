Происшествия 04 февраля 2023, 03:17 ВСУ ударили по заводу в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли завод в регионе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные обстреляли Борисовский район Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода.

Реклама

«По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния», — сообщил Гладков

Реклама

В связи с атакой со стороны ВСУ в области сформировали оперативный штаб, пояснил губернатор региона. На место происшествия прибыли все аварийные службы Белгорода, добавил он. ​

В конце января под огнем украинских военных оказалось село Безлюдовка Шебекинского городского округа. В результате обстрела со стороны ВСУ пострадали двое мужчин. У них выявили осколочные ранения и контузию.

Как сообщал Гладков, пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Врачи оказали мужчинам всю необходимую медицинскую помощь. В результате атаки повреждения получили шесть частных домов. В некоторых из них выбило окна, также зафиксированы повреждения фасадов и кровель.