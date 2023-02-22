Эксклюзив 22 февраля 2023, 10:24 Возможной причиной пожара в Ступине назвали короткое замыкание Источник «360»: пожар в Ступине начался из-за загоревшегося на складе пластика Телеканал «360»

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Пожар на складе в Ступинском городском округе мог начаться из-за загоревшегося пластика или короткого замыкания. Об этом сообщил источник «360», знакомый с ситуацией.

По его словам, загорелся пластик, находившийся внутри здания. По предварительным данным, произошло короткое замыкание. Однако пожарные пока не подтвердили эту версию.

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ЧП в Ступине случилось утром 20 февраля, площадь пожара в кирпичном здании на Загородной улице составила 1000 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Московской области, к тушению привлекались 62 человека и 18 единиц техники. В их числе — 20 спасателей и шесть единиц техники от МЧС России.

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Возгорание удалось локализовать в 07:40. Сейчас спасатели продолжают работать на месте случившегося. Ранее «360» публиковал кадры пожара. На них видны черные клубы дыма и две пожарных машины.