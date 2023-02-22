Происшествия 22 февраля 2023, 08:31 Крупный пожар произошел на складе в Ступине МЧС: пожар на площади в 1000 «квадратов» произошел на складе в Ступине

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Пожарные тушат огонь на складе в городском округе Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

На кадрах, предоставленных ведомством, можно увидеть пожарных, двухэтажное кирпичное здание и идущий из него темный, густой дым.

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«Горит неэксплуатируемое двухэтажное строение на улице Загородная 9/4 в городском округе Ступино», — сказано в сообщении ГУ МЧС России.

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По последним данным, площадь горения составляет 1000 квадратных метров. В 07:40 пожар удалось локализовать, уточнила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Представители регионального главка добавили, что в тушении огня участвуют 62 человека и 18 единиц техники. В частности, 20 спасателей МЧС России и шесть единиц техники ведомства. По сведениям ТАСС, горит склад с пластиковой крошкой. Все подробности и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.