Происшествия 22 февраля 2023, 09:38 Появилось новое видео с места пожара в Ступине «360» показал масштаб пожара в Ступине на видео

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Огромные клубы черного дыма от пожара в Ступине видны издалека. Спасатели продолжают тушение огня. Видео, где виден масштаб ЧП, оказалось в распоряжении «360».

Телеканал «360»

На кадрах видно, что к дымящемуся кирпичному зданию подъезжает пожарная машина. Черный дым распространяется на много метров вперед.

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Дежурная часть получила сообщение о горящем здании на улице Загородное в Ступине утром 22 февраля. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, его удалось локализовать.

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СМИ писали, что все случилось на складе с пластиковой крошкой. По информации МЧС, в тушении пламени принимают участие 62 человека и 18 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники от ведомства. Работы на месте ЧП продолжаются. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства случившегося.