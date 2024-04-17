Важное 17 апреля 2024, 16:39 Воздушную тревогу объявили в Севастополе РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава Севастополя рекомендовал жителям укрыться в домах и не выходить на улицы. К сообщению Развожаев прикрепил видеозапись, рассказывающую о порядке действий во время сигнала ракетной опасности. В ролике призвали горожан закрыть окна, укрыться в помещениях с несущими стенами, а также взять документы.

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Ранее в северной части Крыма местные жители услышали звуки взрывов. По данным Telegram-канала Shot, в ночь на 17 апреля в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Воздушная тревога звучала в Севастополе 15 апреля. По словам губернатора. сирены раздавались в городе на протяжении двух часов. Об отбое сигналов тревоги Развожаев объявил примерно в 13:14.