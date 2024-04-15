Происшествия 15 апреля 2024, 18:16 Воздушную тревогу отменили в Севастополе Губернатор Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу РИА «Новости»

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В Севастополе отменили воздушную тревогу, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Сирены проработали почти два часа.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал Развожаев.

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Из-за опасности временно останавливали движение по Крымскому мосту, но затем его восстановили. По данным на 18:00, в очереди со стороны Тамани находится 328 авто, а со стороны Керчи — 213. Время ожидания для водителей составляет около часа, сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе.

Ранее украинские военные пытались атаковать российскую территорию с помощью беспилотников. Пять вражеских дронов российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Черным морем.