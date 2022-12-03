Происшествия 03 декабря 2022, 14:09 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины «Страна.ua»: воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины РИА «Новости»

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Днем 3 декабря на территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщило издание «Страна.ua». Сирены прозвучали в пяти регионах страны.

Информацию подтвердили специалисты Министерства цифровой трансформации Украины. На онлайн-карте воздушных тревог отметили Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Действует режим и на подконтрольной ВСУ части Запорожья. Режим повышенной опасности объявили в 13:33.

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Российские военные начали наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины после взрыва на Крымском мосту и обстрела ряда гражданских объектов. В результате в Харьковской области не осталось генерирующих энергосистем. По словам замруководителя местной энергетической компании, теперь электричество приходится брать из соседних регионов.

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Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак не исключил, что вынужденные отключения могут длиться по несколько недель. Он уточнил, что Украине требуется много генераторов, чтобы обеспечить базовые потребности населения.