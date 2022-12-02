Мир 02 декабря 2022, 23:58 «Харьковоблэнерго» сообщило о поражении всей энергосистемы области Замглавы «Харьковоблэнерго» Кишинский: ВС России поразили всю энергосистему региона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные поразили всю генерирующую энергосистему Харьковской области, заявил замдиректора «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский. В эфире украинского телеканала ICTV он рассказал, что энергию приходится брать из других регионов.

«Недостает электрической энергии. Мы берем из соседних областей», — рассказал Кишинский. Он уточнил, что из-за этого в Харьковской области продолжаются аварийные отключения.

Реклама

ВС России начали наносить ракетные удары по критическим объектам Украины после взрыва на Крымском мосту. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что военные повредили все крупнейшие ГЭС и ТЭС республики. Он призвал местные власти запастись генераторами, чтобы обеспечить работу наиболее важных объектов.

Реклама

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры на Украине начались аварийные отключения света. Специалисты «Укрэнерго» отметили, что в некоторых регионах страны сложилась близкая к катастрофической ситуация. Массовые отключения электроэнергии могут привести к стихийным митингам и акциям протеста, предупредили в компании.