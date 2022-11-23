Мир 23 ноября 2022, 23:59 Офис Зеленского допустил, что отключение света на Украине может длиться неделями Глава ОП Украины Ермак заявил, что электроэнергию в стране могут отключать неделями Pxhere

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Отключение электроэнергии на Украине может длиться неделями. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщил ТАСС.

Он принял онлайн-участие в запуске проекта помощи Европы по поставке генераторов на Украину. Ермак отметил, что данная инициатива поможет жителям пережить «самую трудную зиму в современной истории страны».

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«Генераторы являются основным оборудованием, которое обеспечит базовые потребности людей: свет, связь, доступ к надежной медицинской помощи при отключении света», — сказал он.

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По его словам, Украине необходимы генераторы для стратегического резерва во время непрерывного обесточивания, «которое, возможно, продлится неделями». Стране нужно высоковольтное оборудование, добавил Ермак. Речь идет об автотрансформаторах, автоматических выключателях, реле и разрядниках.

В стране 23 ноября перестали работать Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская АЭС. Атомные станции отключили от энергосистемы из-за резкого падения потребления электроэнергии. Украинцев уже предупредили об аварийных отключениях света в ближайшие сутки.

В компании «Укрэнерго» пояснили, что такая мера необходима для защиты электросетей и поддержки работы энергосистемы. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что вышки сотовой связи в стране перешли на работу от генераторов, его слова привел RT.