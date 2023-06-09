Происшествия 09 июня 2023, 09:46 Восьмой жертвой подтоплений в Херсонской области стала 84-летняя женщина ТАСС: тело восьмой жертвы подтоплений нашли в Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число погибших после повреждения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до восьми. Спасатели нашли в зоне подтоплений тело пожилой женщины, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Во время поисково-спасательных работ обнаружили тело женщины 1939 года рождения. По словам собеседника агентства, она стала восьмой жертвой подтоплений.

Реклама

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о семи погибших, в том числе двух — от ударов украинских военных во время эвакуации в Голой Пристани. По его словам, из Новокаховского городского округа, Голопристанского и Алешкинского округов вывезли около пяти тысяч жителей, тысячу поселили в пунктах временного размещения.

Вооруженные силы Украины ударили по Каховской ГЭС 6 июня, произошел сброс воды из Каховского водохранилища. По данным на утро 9 июня уровень воды в районах подтопления опустился до 10 метров. В зону бедствия попали почти 22,3 тысячи домов 17 населенных пунктов.