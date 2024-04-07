07 апреля 2024, 16:52
Восемь медучреждений Орска оказались в зоне подтопления
Минздрав: в зоне подтопления оказались восемь медучреждений Орска
Восемь объектов здравоохранения Орска оказались в зоне подтопления, сообщил помощник Минздрава России Алексей Кузнецов. Его слова привело РИА «Новости».
Порядка 132 пациентов перевели в другие медицинские учреждения.
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«Коек для пациентов достаточно», — подчеркнул Кузнецов.
Ранее помощник министра сообщил, что из-за паводка за медпомощью обратились почти 100 жителей Орска. В больницах находятся девять пострадавших, среди них — трое детей. Жизням этих людей ничего не угрожает.
Все школы в Орске перевели на дистанционное обучение из-за наводнения. Образовательные учреждения будут на удаленке до особого распоряжения.
Здравоохранение
Минздрав
Россия
Наводнение в Оренбургской области
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