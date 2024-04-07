Происшествия 07 апреля 2024, 16:52 Восемь медучреждений Орска оказались в зоне подтопления Минздрав: в зоне подтопления оказались восемь медучреждений Орска РИА «Новости»

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Восемь объектов здравоохранения Орска оказались в зоне подтопления, сообщил помощник Минздрава России Алексей Кузнецов. Его слова привело РИА «Новости».

Порядка 132 пациентов перевели в другие медицинские учреждения.

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«Коек для пациентов достаточно», — подчеркнул Кузнецов.

Ранее помощник министра сообщил, что из-за паводка за медпомощью обратились почти 100 жителей Орска. В больницах находятся девять пострадавших, среди них — трое детей. Жизням этих людей ничего не угрожает.

Все школы в Орске перевели на дистанционное обучение из-за наводнения. Образовательные учреждения будут на удаленке до особого распоряжения.