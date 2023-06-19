Происшествия 19 июня 2023, 07:49 Украинские боевики обстреляли Донецк СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 155 мм РИА «Новости»

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Украинские боевики утром в понедельник нанесли удар по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Под огнем ВСУ оказались Петровский, Киевский и Куйбышевский районы города. Всего боевики выпустили 17 снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Максимильяновка, Орловка и Нетайлово.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал в Telegram-канале, что днем территория Донецка подверглась обстрелам со стороны ВСУ 19 раз, националисты выпустили 106 снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранение получили три женщины и два мужчины в Петровском и Кировском районах города. Кроме того, в Кировском районе снаряды разрушили пристройку салона красоты, уничтожили автомобиль и повредили дома.