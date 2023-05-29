Происшествия 29 мая 2023, 14:18 Михайловку в Запорожской области обстреляли из тяжелых орудий Председатель движения Рогов сообщил об обстреле центра Михайловки РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли из тяжелых орудий центр поселка городского типа Михайловка в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об атаке в своем Telegram-канале.

«Михайловка под огнем боевиков ВСУ. Нацисты бьют по этому населенному пункту Запорожской области из тяжелых видов вооружения», — написал он.

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По информации Владимира Рогова, удары пришлись по центру поселка городского типа. Информацию о количестве жертв и масштабах разрушений уточнят позднее.

Военнослужащие остановили попытку диверсантов войти в запорожский поселок Лобковое. Владимир Рогов заявил, что это не первый случай, и объяснил тактику украинских военных — они попытались создать иллюзию присутствия на этой территории, чтобы стянуть на себя внимание военных.

Система ПВО сработала 28 мая в Бердянске, Мариуполе и Волновахе. Военнослужащие отразили ракетный удар.