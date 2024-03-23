Важное 23 марта 2024, 00:25 Воробьев сообщил, что в ближайшее время появятся списки пострадавших в Crocus City Hall Губернатор Воробьев: оперштаб сверяет данные пострадавших в Crocus City Hall

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Оперативный штаб провел переговоры у здания Crocus City Hall. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Сейчас оперштаб сверяет данные пострадавших, в ближайшее время появятся их списки. Часть раненых доставили в учреждения Московской области: Красногорск, Химки, Долгопрудный и Одинцово.

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«Все свои действия мы координируем с правоохранительным блоком. Если ваши близкие пострадали или вы не можете с ними связаться, звоните по телефону горячей линии: 122-0», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что будет информировать людей при поступлении новых данных.

После стрельбы в здании Crocus City Hall вспыхнул крупный пожар. Сейчас на месте работают сотни спасателей. В ФСБ сообщили, что жертвами теракта стали 40 человек.