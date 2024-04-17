Эксклюзив 17 апреля 2024, 15:35 Вода уходит. Жительница Оренбурга — о ситуации с паводком Жительница Оренбурга сообщила, что вода постепенно уходит из окрестностей города

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Вода постепенно уходит из окрестностей Оренбурга. Об этом в беседе с «360» рассказала местная жительница Екатерина.

« [Уровень] падает немножко, [вода] уходит. Вчера вот — минус 30 сантиметров, лично в нашем доме минус 30 сантиметров. <…> Она, в принципе, везде уходит сейчас, падает, она пошла в Илек, Никольское село, а здесь, по Оренбургу, окрестностям она снижается. Где-то больше, где-то меньше», — сообщила очевидица.

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Жительница Оренбурга также поделилась видео, на котором один из местных жителей также сообщил об уходе воды.

По данным на 16 апреля, в Оренбургской области остались затопленными более 14,4 тысячи жилых домов. Вода ушла из 153 зданий. В Оренбурге в зоне подтопления находились 5510 домов и 10 696 участков, в Орске — 3232 дома.