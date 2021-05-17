Военные раскрыли подробности задержания нападавшего в Екатеринбурге

Напавшего с ножом на людей около вокзала в Екатеринбурге задержали при участии военных. О том, как удалось обезвредить нападавшего, РИА «Новости» сообщили в Центральном военном округе.

Несколько человек подбежали к солдатам гарнизонного наряда, патрулировавшим район вокзала, и рассказали им о поножовщине в сквере, попросив помочь. Один из солдат тут же вызвал полицию и заблокировал проход в парк. Еще двое солдат совместно с полицейскими провели задержание нападавшего.

Жертвами атаки, которую устроил вооруженный ножом мужчина, стали трое человек. При задержании нападавший попытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, которые были вынуждены применить табельное оружие. Он был ранен. Его доставили в больницу. По предварительным данным, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Нападение было совершено около полудня в понедельник. Ранее «360» обнародовал видео, снятое на месте происшествия. На кадрах можно заметить, что район сквера оцеплен полицией. В СК подтвердили гибель троих человек. По версии следователей, ссора между мужчинами в сквере могла произойти вследствие распития алкогольных напитков.