СК подтвердил гибель троих прохожих при нападении в Екатеринбурге

Три человека погибли после нападения мужчины с ножом у вокзала в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Нападение произошло в сквере возле железнодорожного вокзала около полудня 17 мая.

«Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что нападавшего ранили военнослужащие Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы. Они патрулировали территорию. Подозреваемого доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В Следственном комитете сообщили предварительную причину конфликта. Ссора между мужчинами, которая закончилась поножовщиной, могла произойти на фоне распития алкогольных напитков.