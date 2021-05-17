Появилось видео с места нападения на людей в Екатеринбурге

Неизвестный зарезал троих людей около вокзала в Екатеринбурге. Мужчину нейтрализовали полицейские. В распоряжении «360» появились кадры, сделанные около места ЧП.

На них видно, что место нападения — сквер рядом с вокзалом — оцеплен. Там находятся полицейские.

Нападение произошло около полудня (примерно 10:00 по московскому времени) 17 мая. Мужчина стал бросаться на прохожих с ножом. Трое погибли. Информацию об этом подтвердил Следственный комитет.

Самого подозреваемого задержали. Он пытался напасть на сотрудников МВД с ножом. Стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Мужчину ранили военнослужащие Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали территорию.

Напавшего на людей госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. В СК назвали предварительную причину конфликта: несколько мужчин поссорились при распитии алкоголя, после этого началась поножовщина.