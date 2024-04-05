05 апреля 2024, 07:47
Военные остановили массированную атаку дронов на Ростовскую область
Губернатор Голубев: в Ростовской области ПВО отразили массированную атаку БПЛА
Ночью 5 апреля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Повреждения получила электроподстанция в Морозовском районе, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
О работе системы ПВО стало известно около 01:30. Василий Голубев заявил, что военные остановили массированную атаку дронов на Ростовскую область.
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«По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей», — объявил он.
Информация о пострадавших не поступала. Губернатор сообщил, что электроподстанция получила повреждения, начались восстановительные работы.
Минобороны России сообщило, что в Ростовской области ликвидировали 44 БПЛА. В Краснодарском крае сбили шесть дронов, в Саратовской, Белгородской и Курской областях — по одному.
В Саратовской области беспилотник засекли в Энгельсе. Рухнувшие на землю обломки ничего не повредили, жители не пострадали.
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