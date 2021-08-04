Полицейские задержали водителя автобуса, который врезался в грузовик на Боровском шоссе в Новой Москве. Его проверят на алкоголь и наркотики. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Водитель автобуса в настоящее время задержан. С ним будут проведены все необходимые процедуры, в том числе медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови», — приводит агентство слова собеседника.

Днем 4 августа автобус № 750 столкнулся с грузовиком в Новой Москве. Авария произошла на Боровском шоссе, около аэропорта Внуково. Департамент транспорта Москвы сообщил о восьми пострадавших. Среди них беременная женщина — она повредила голову.

Позже источник «360» сообщил, что число получивших травмы во время аварии выросло до 13.