Появилось видео изнутри разбившегося в Новой Москве автобуса

В распоряжении «360» оказалось видео, которое сняли в салоне столкнувшегося с грузовиком в Новой Москве автобуса. На кадрах видно, что пол засыпан осколками стекла, а его правая часть искорежена — от удара ее вмяло в салон.

Днем 4 августа двигавшийся по маршруту № 750 автобус столкнулся с грузовиком в Новой Москве. Авария произошла на Боровском шоссе, около аэропорта Внуково. Департамент транспорта Москвы сообщил о восьми пострадавших. Среди них беременная женщина.

Источник «360» рассказал, что беременная в тяжелом состоянии. По его словам, травмы получили трое детей. Собеседник добавил, что столкновение произошло, когда автобус выезжал из тоннеля и врезался в машину уборочной техники. На место для эвакуации пострадавших вылетел вертолет.