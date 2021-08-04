Источник: число пострадавших в аварии с автобусом в Новой Москве увеличилось до 13

Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Боровском шоссе в Новой Москве выросло до 13, заявил «360» источник, знакомый с ситуацией. Среди пострадавших есть беременная женщина.

Авария произошла в районе аэропорта Внуково. По данным Госавтоинспекции, в момент ЧП в салоне автобуса находились 30 человек.

Один мужчина пострадал очень серьезно, бортом вертолета его доставили в больницу. Дети до 16 лет в результате ДТП не пострадали. У беременной пассажирки выявили черепно-мозговую травму.

Автобус столкнулся с машиной уборочной техники. По одной из версий, это могло произойти из-за нарушения правил проведения дорожных работ. Водитель автобуса, по информации дептранса, проходил медицинский осмотр и имеет стаж более 30 лет.

Проверка продолжается.