Водитель Volkswagen рассказал о скорой операции после ДТП с участием Собчак

Водитель Роберт Гедян, управлявший Volkswagen, в который влетел Mercedes-Benz с Ксенией Собчак, сейчас готовится к операции. Об этом он сообщил в беседе с «360».

Гедян уточнил, что получил перелом, скоро его должны прооперировать.

«Мне помогают, все в порядке, благодарю за помощь», — сказал водитель.

Ранее стало известно, что у Гедяна диагностировали перелом бедра. В больнице в тяжелом состоянии находится одна из пассажирок Volkswagen. За ее жизнь борются врачи. Еще одна женщина погибла, у нее осталась шестилетняя дочь.

Авария произошла вечером 9 октября на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». Водитель Mercedes-Benz, в котором ехала журналистка Ксения Собчак вместе с ассистенткой, начал обгонять автобус, выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. Иномарка от удара отлетела в автобус.

Собчак заявила, что получила сотрясение мозга и ушибы, а после столкновения потеряла сознание. После ДТП она пересела в другой автомобиль и уехала в аэропорт. Журналистка подчеркнула, что не просила водителя ехать быстрее, решение нарушить ПДД он принимал самостоятельно. Мужчина, который управлял Mercedes, признал свою вину.