Эксклюзив 13 апреля 2024, 17:20 Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью у здания владимирской администрации РИА «Новости»

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Во Владимире 13 апреля неизвестный метнул две бутылки с зажигательной смесью у здания администрации на Октябрьском проспекте. Один из коктейлей Молотова попал в припаркованный автомобиль, сообщил источник «360».

По его словам, повреждения получил автомобиль Hyundai Creta, принадлежащий начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений Инне Дыровой.

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Власти Владимирской области в Telegram-канале подтвердили произошедшее.

«Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал», — заявили в правительстве региона.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Вильнюсе мужчина бросил коктейль Молотова в здание российского посольства. Полиция его задержала.