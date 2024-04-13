13 апреля 2024, 17:20
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью у здания владимирской администрации
Во Владимире 13 апреля неизвестный метнул две бутылки с зажигательной смесью у здания администрации на Октябрьском проспекте. Один из коктейлей Молотова попал в припаркованный автомобиль, сообщил источник «360».
По его словам, повреждения получил автомобиль Hyundai Creta, принадлежащий начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений Инне Дыровой.
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Власти Владимирской области в Telegram-канале подтвердили произошедшее.
«Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал», — заявили в правительстве региона.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в Вильнюсе мужчина бросил коктейль Молотова в здание российского посольства. Полиция его задержала.
Полиция
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