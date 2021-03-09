Водитель Porschе протаранил стену паркинга в Москве и повис в воздухе

Водитель автомобиля Porsche Macan в Москве не справился с управлением и въехал в стену многоэтажного паркинга в ЖК «Ривер Парк». Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Повисшую» над землей иномарку заметили на Корабельной улице на юге Москвы. Предположительно, водитель белого Porsche неудачно припарковался, не успел вовремя затормозить и впоследствии протаранил стену паркинга на четвертом этаже.

Сведений о пострадавших не поступало. На место прибыли сотрудники полиции.

Снимки с места происшествия появились в соцсетях.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Инцидент | Москва»

По информации Telegram-канала LifeShot, владельцем автомобиля является бывший игрок хоккейного клуба «Нефтехимик» Денис Казионов.

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