Семья погибла, провалившись на машине под лед в Приморье

Семья из пяти человек провалилась на машине под лед на реке в Приморье и утонула. Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на представителя краевой прокуратуры.

По предварительным данным, семья — супруги и трое детей — провалились на автомобиле под лед на реке Раздольная рядом с поселком Тавричанка в Надеждинском районе. Тела двух человек — матери и сына — водолазы уже достали из воды.

Прокуратура начала проверку, на место происшествия выехал прокурор района. Правоохранители взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки ЧП.

В пресс-службе отдела МВД России по Уссурийску агентству сообщили, что в полицию заявили о пропаже двух взрослых и троих несовершеннолетних, которые вместе на Nissan Datsun выехали из Уссурийска в сторону Тавричанка. Семья собралась на рыбалку и не вернулась.

«Установлено, что транспортное средство ушло под воду», — рассказали в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.