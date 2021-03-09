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    09 марта 2021, 10:53

    Семья погибла, провалившись на машине под лед в Приморье

    Алена Макаренко

    Семья из пяти человек провалилась на машине под лед на реке в Приморье и утонула. Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на представителя краевой прокуратуры.

    Семья погибла, провалившись на машине под лед в Приморье

    По предварительным данным, семья — супруги и трое детей — провалились на автомобиле под лед на реке Раздольная рядом с поселком Тавричанка в Надеждинском районе. Тела двух человек — матери и сына — водолазы уже достали из воды.

    Прокуратура начала проверку, на место происшествия выехал прокурор района. Правоохранители взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки ЧП.

    В пресс-службе отдела МВД России по Уссурийску агентству сообщили, что в полицию заявили о пропаже двух взрослых и троих несовершеннолетних, которые вместе на Nissan Datsun выехали из Уссурийска в сторону Тавричанка. Семья собралась на рыбалку и не вернулась.

    «Установлено, что транспортное средство ушло под воду», — рассказали в полиции.

    На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.