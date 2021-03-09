Водителей в Красноярске и Москве посчитали самыми вежливыми

Водители в Красноярске и Москве оказались самыми вежливыми в плане соблюдения ПДД и уважения пешеходов. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob сообщил RT.

По пятибалльной шкале водители из Красноярска выше всего оценили культуру поведения на дорогах — на 3,6 балла. Пешеходы же оценили вежливость водителей на 3,1 балла.

Жители Москвы, которые не водят авто, также высоко оценили культуру водителей. Автомобилисты, в свою очередь, дали оценку 3,5 балла.

Санкт-Петербург и Пермь поделили третью строчку в рейтинге. Водители в этих городах оценили вежливость на дорогах на 3,5 балла, пешеходы — на три балла из пяти.

Самые низкие оценки вежливости на дорогах — в Омске (2,4 балла от пешеходов и три балла от водителей) и Новосибирске (2,5 и 2,8 балла соответственно).

В исследовании приняли участие 13 тысяч водителей и пешеходов. Опрос проводился среди жителей городов-миллионников.

Ранее сообщалось, что в Москве с 5 апреля начнут действовать новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей, нарушивших правила парковки.