Водитель и 12 детей пострадали в аварии с автобусом под Ярославлем

Стало известно о пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области. Это водитель и двенадцать детей, передал канал РЕН ТВ.

Их состояние сейчас оценивают врачи. Также уточняется, что дети являются спортсменами и ехали на соревнования в Солнечногорск. Ребят направили в детскую областную клиническую больницу.

Авария произошла на 190-м километре трассы М-8 в Ростовском районе, неподалеку от поселка Деболовское. Автобус столкнулся с лежащими на дороге бревнами.

Сообщение о ДТП поступило от очевидца в 06:35. МЧС обнародовало фотографии с места аварии. На них можно заметить автобус, поваленный на бок, а также фуру, груженую бревнами.

Ранее смертельная авария с тремя автомобилями произошла на 48-м километре Минского шоссе в Голицыне. Жертвой ДТП стал подросток. Ему было 15 лет. Автомобиль попал сначала в мелкое ДТП, и находящаяся за рулем женщина хотела поставить знак аварийной остановки, но в машину врезался сначала один, а потом другой автомобиль. В результате находившийся в салоне Citroen подросток умер от полученных травм.