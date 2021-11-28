Подросток погиб при столкновении трех иномарок на Минском шоссе в Подмосковье

Смертельная авария с тремя автомобилями произошла на 48-м километре Минского шоссе в Голицыне. Жертвой ДТП стал подросток. Ему было 15 лет.

По данным источника «360», сначала на трассе произошло мелкое ДТП с участием машины Citroen. Находившаяся за рулем женщина вышла поставить знак аварийной остановки, когда в ее машину влетел Opel. В результате находившийся в салоне Citroen подросток умер от полученных травм, добавил собеседник.

В региональном главке МВД «360» подтвердили информацию об аварии. По данным ведомства, ДТП произошло в 09:25. На шоссе столкнулись Citroen и Opel, затем в них влетел еще один автомобиль, тоже марки Opel. Смертельные травмы в результате получил 15-летний подросток, заключили в пресс-службе.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.