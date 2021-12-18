Автобус с детьми опрокинулся на трассе под Ярославлем

В Ярославской области опрокинулся автобус, в котором находились 19 человек, в том числе 14 детей и один водитель. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Автобус завалился на правый бок, столкнувшись с бревнами на дороге. Авария произошла на 190-м километре трассы М-8 в Ростовском районе, неподалеку от поселка Деболовское.

Пострадал как минимум один человек — это водитель автобуса, который сломал руку.

В автобусе были дети в возрасте от 10 до 12 лет. Ребят направили в детскую областную клиническую больницу.

Сообщение о ДТП поступило от очевидца в 06:35.

МЧС обнародовало фотографии с места аварии. На них можно заметить автобус, поваленный на бок, а также фуру, груженую бревнами.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области

Дети направлялись из Ростова в Солнечногорск. По сообщениям СМИ, они ехали на соревнования на заказном транспорте.

На месте работают экстренные службы и скорая помощь.

Движение на трассе М-8 не затруднено.

Подробности аварии уточняется, причины и обстоятельства выясняются.

В пятницу в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Пострадали четыре человека.