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    18 декабря 2021, 08:43

    Автобус с детьми опрокинулся на трассе под Ярославлем

    Александр Блинов, Александра Прохорова

    В Ярославской области опрокинулся автобус, в котором находились 19 человек, в том числе 14 детей и один водитель. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

    Автобус завалился на правый бок, столкнувшись с бревнами на дороге. Авария произошла на 190-м километре трассы М-8 в Ростовском районе, неподалеку от поселка Деболовское.

    Пострадал как минимум один человек — это водитель автобуса, который сломал руку.

    В автобусе были дети в возрасте от 10 до 12 лет. Ребят направили в детскую областную клиническую больницу.

    Сообщение о ДТП поступило от очевидца в 06:35.

    МЧС обнародовало фотографии с места аварии. На них можно заметить автобус, поваленный на бок, а также фуру, груженую бревнами.

    Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области

    Дети направлялись из Ростова в Солнечногорск. По сообщениям СМИ, они ехали на соревнования на заказном транспорте.

    На месте работают экстренные службы и скорая помощь.

    Движение на трассе М-8 не затруднено.

    Подробности аварии уточняется, причины и обстоятельства выясняются.

    В пятницу в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Пострадали четыре человека.