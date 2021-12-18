Автобус с детьми опрокинулся на трассе под Ярославлем
В Ярославской области опрокинулся автобус, в котором находились 19 человек, в том числе 14 детей и один водитель. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Автобус завалился на правый бок, столкнувшись с бревнами на дороге. Авария произошла на 190-м километре трассы М-8 в Ростовском районе, неподалеку от поселка Деболовское.
Пострадал как минимум один человек — это водитель автобуса, который сломал руку.
В автобусе были дети в возрасте от 10 до 12 лет. Ребят направили в детскую областную клиническую больницу.
Сообщение о ДТП поступило от очевидца в 06:35.
МЧС обнародовало фотографии с места аварии. На них можно заметить автобус, поваленный на бок, а также фуру, груженую бревнами.
Дети направлялись из Ростова в Солнечногорск. По сообщениям СМИ, они ехали на соревнования на заказном транспорте.
На месте работают экстренные службы и скорая помощь.
Движение на трассе М-8 не затруднено.
Подробности аварии уточняется, причины и обстоятельства выясняются.
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