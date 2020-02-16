Водитель автобуса насмерть сбил амурского тигра в Приморье. Видео

В Приморье молодой амурский тигр умер после того, как его на дороге сбил рейсовый автобус.

«К сожалению, охотнадзор нашел труп. Травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщил РИА «Новости» генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Тело тигра нашли недалеко от дороги, где произошла авария.

Водитель автобуса сбил тигра в воскресенье в Красноармейском районе Приморья, когда ехал в Хабаровск. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что животное лежит без движения. Потом, по словам очевидцев, он попытался встать. Когда ему это удалось, тигр, прихрамывая, скрылся в лесу.

Арамилев рассказал, что водитель сам очень напуган. По его словам, на дороге было темно, и тигр выскочил неожиданно. Глава «Амурского тигра» заверил, что водителя наказывать не будут — он и так сделал все возможное.

В охотнадзоре сейчас выясняют, как амурский тигр оказался на дороге.