Амурского тигра нашли мертвым в Приморье

В Приморье погиб амурский тигр. Краснокнижное животное нашли мертвым в лесу. Его убили неизвестные. Полиция начала расследование.

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал РИА «Новости», что внимание сначала привлекли подозрительные следы. На место вызвали специалистов охотнадзора, полицейских и экспертов центра.

«Было проведено обследование, факт подтвердился — к сожалению, одним тигром стало меньше», — сказал Арамилев.

Охотнадзор собрал материалы с места происшествия и передал их полиции.

Амурский тигр считается одним из самых редких хищников планеты. Животное занесено в Международную Красную книгу. Осенью 2019 года на территории России обитало около 580-600 особей.

В следующий раз специалисты планируют провести учет живущих на Дальнем Востоке тигров зимой 2021–2022 годов.

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