Амурские тигры из Приморья стали героями фильма австрийского режиссера

Это не первый проект Хафнера на территории Приморского края. Он также побывал и в других регионах Дальнего Востока. Ленту об Охотском море увидели более полумиллиарда зрителей. Франц Хафнер является обладателем многих престижных наград международного уровня.

Пресс-служба нацпарка рассказала, что снимающийся фильм — это совместный проект «Первого канала», австрийского телеканала ORF и кинокомпании Interspot Film. Лента посвящена жизни амурских тигров на территории России.

«При этом ожидается, что фильм будет рассказывать не только о самом хищнике, но также о его соседях — диких животных и человеке. Ведь именно от действий последнего во многом зависит судьба полосатого зверя», — рассказали сотрудники «Земли леопарда».

Они добавили, что в конечном счете режиссер попытается ответить на вопрос, возможно ли мирное и гармоничное сосуществование амурских тигров и людей. Для съемок фильма используется специальное оборудование и фотоловушки, чтобы не беспокоить животных. В дикой природе невероятно трудно захватить тигров в объектив видеокамеры, ведь присутствие человека животные очень хорошо чувствуют.

На «Земле леопарда» уже отснято немало материала. Это охраняемая территория, где проживают свыше 30 амурских тигров. Это максимальная плотность особей на территории страны. Также работа ведется и в других дальневосточных заповедниках и национальных парках. Впереди у режиссера, операторов и других членов группы еще целый год съемок.