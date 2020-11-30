Ребенок пострадал при взрыве в многоэтажки во Всеволожске

Он уточнил, что в данный момент проводится оперативное совещание, где обсуждают произошедший взрыв.

Губернатор Дрозденко заявил, что утром проведет рабочее совещание с участием представителей компании, которая занималась строительством дома для быстрого восстановления разрушений.

Взрыв на улице Добровольского во Всеволожске произошел вечером в воскресенье, 29 ноября. Эпицентром стала квартира на 12 этаже. После детонации начался пожар. Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров.

Из здания эвакуировали около 40 человек. Несколько из них самостоятельно обратились за медицинской помощью. Власти региона уже пообещали, что выделят деньги на восстановление поврежденных квартир. На месте работают следователи и спасатели, которые выясняют причину взрыва. Сам момент детонации попал на видео.