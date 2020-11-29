Момент взрыва в многоэтажке во Всеволожске попал на видео

Из-за того, что камера видеонаблюдения, установленная на доме напротив, расположена низко, на видео попало только зарево от вспышки и летящие вниз осколки стекла и куски стройматериалов.

Видео: «ВКонтакте»

«Только что по адресу Добровольского, д. 22 произошел мощный взрыв на последнем этаже дома», — сообщается в группе «УК Южная Долина». В сообщении также указано, что на месте работают пожарные расчеты.

По данным МЧС, в 21:40 поступила заявка о пожаре на 12-м этаже жилого дома по улице Добровольского в доме № 22. Происходило горение обстановки в однокомнатной квартире на площади 10 квадратных метров.

По данным ведомства, с нижележащих этажей было эвакуировано 40 человек. Пострадавших нет. Сейчас пожар ликвидирован. К его тушению привлекались 32 человека и 13 единиц техники.