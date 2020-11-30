Власти Ленобласти выделят средства на восстановление квартир после взрыва во Всеволожске

Власти Ленинградской области выделят средства на восстановление квартир, которые пострадали при взрыве в квартире в жилом доме в Всеволожске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Администрация Ленобласти выделит средства на восстановление квартир, пострадавших при взрыве во Всеволожске», — сказал Дрозденко. Как пишет РИА «Новости», слова губернатора региона привела его пресс-служба.

Во Всеволожске на улице Добровольского, в доме № 22 на 12 этаже в однокомнатной квартире накануне вечером произошел взрыв. В квартире 204 повреждены чердачное перекрытие, межкомнатная перегородка, ограждение лоджии, между квартирами 203 и 204 — межквартирная перегородка, квартира 205 — трещины на межкомнатных перегородках.

Причины взрыва устанавливаются. Погибших и пострадавших при происшествии нет. По информации МЧС, с нижележащих этажей было эвакуировано 40 человек. Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Камера видеонаблюдения, установленная на доме напротив, зафиксировала момент взрыва.