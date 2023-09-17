Эксклюзив 17 сентября 2023, 01:34 Внедорожник протаранил 10 машин на юге Москвы «360»: ДТП с участием 10 машин произошло на Липетской улице в Москве РИА «Новости»

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ДТП с участием 10 автомобилей произошло на Липетской улице в Москве. Водитель внедорожника влетел в припаркованные машины, после чего скрылся с места аварии, сообщил источник «360».

Пострадавших в результате аварии нет.

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По информации «360», виновник аварии передвигается на джипе с номерами 76-го региона — Ярославской области.

Позже полицейские задержали нарушителя на территории Московской области, сообщило РИА «Новости». Сейчас проводится проверка, в результате которой водителя привлекут к ответственности в соответствии с законом.

В субботу, 16 сентября, ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Mercedes произошло на Большой Сухаревской площади в центре Москвы. Оба водителя получили травмы.

Позже появилась информация, что водитель Volkswagen от полученных травм умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.