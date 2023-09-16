Происшествия 16 сентября 2023, 21:58 Умер один из пострадавших в ДТП в центре Москвы «112»: один из пострадавших в ДТП с Volkswagen и Mercedes умер в больнице РИА «Новости»

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Скончался один из пострадавших в центре Москвы, сообщил Telegram-канал«112». Авария с участием Volkswagen Polo и Mercedes GLE произошла на Садовой-Спасской улице.

«Врачи госпитализировали 33-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии, но спасти его не удалось», — указали на канале.

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По предварительным данным, 30-летний водитель Mercedes врезался в выставивший аварийный знак Volkswagen Polo, владелец которого выставил знак аварийной остановки. В результате ДТП пострадали двое мужчин, сообщила пресс-служба МВД.

После госпитализации у водителя Volkswagen наступила клиническая смерть, рассказал источник «360». У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и закрытую травма живота.

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в центре Москвы. Фигурантом дела стал водитель Mercedes. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства смертельной аварии. Для этого они изучат записи с камер видеонаблюдения и опросят очевидцев.