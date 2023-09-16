Эксклюзив 16 сентября 2023, 14:57 Два водителя пострадали в ДТП с Volkswagen и Mercedes в Москве Источник «360»: два водителя пострадали в ДТП на Большой Сухаревской площади РИА «Новости»

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Два человека пострадали в ДТП с участием Volkswagen Polo Mercedes GLE на Большой Сухаревской площади в Москве. Об аварии сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По предварительным данным, машины столкнулись в районе дома 16/18, строение 2. В результате травмы получили водители обеих иномарок.

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Все обстоятельства происшествия выясняются.

UPD: по уточненной информации, водителя Volkswagen доставили в НИИ имени Склифосовского. Пострадавший, который был за рулем Mercedes, от оказания первой помощи отказался.