16 сентября 2023, 14:57
Два водителя пострадали в ДТП с Volkswagen и Mercedes в Москве
Источник «360»: два водителя пострадали в ДТП на Большой Сухаревской площади
Два человека пострадали в ДТП с участием Volkswagen Polo Mercedes GLE на Большой Сухаревской площади в Москве. Об аварии сообщил источник «360» в экстренных службах города.
По предварительным данным, машины столкнулись в районе дома 16/18, строение 2. В результате травмы получили водители обеих иномарок.
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Все обстоятельства происшествия выясняются.
UPD: по уточненной информации, водителя Volkswagen доставили в НИИ имени Склифосовского. Пострадавший, который был за рулем Mercedes, от оказания первой помощи отказался.
ДТП
Москва 2023
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