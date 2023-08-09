09 августа 2023, 13:11
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Сергиевом Посаде
СК РФ: уголовное дело возбудили после взрыва в Сергиевом Посаде
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после мощного взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
«В настоящее время сотрудниками МЧС проводятся работы по тушению пожара. На месте уже работают следователи и криминалисты», — передали в Следкоме.
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Причины произошедшего и число пострадавших устанавливаются. По последним данным, ранения в результате взрыва получили 38 человек.
В МЧС подтвердили, что взрыв произошел на складе пиротехники. Огонь охватил 50 квадратных метров.
Людей из всех зданий и цехов завода, а также ближайшего детского сада эвакуировали. В нескольких домах ударной волной выбило стекла. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал, что всем окажут помощь. Для жителей запустили горячую линию помощи.
Ранее «360» публиковал кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде. Спасатели начали искать людей под завалами на заводе.
Следственный комитет России
Взрыв в Сергиевом Посаде
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