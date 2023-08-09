Происшествия 09 августа 2023, 13:11 Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Сергиевом Посаде СК РФ: уголовное дело возбудили после взрыва в Сергиевом Посаде Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после мощного взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

«В настоящее время сотрудниками МЧС проводятся работы по тушению пожара. На месте уже работают следователи и криминалисты», — передали в Следкоме.

Реклама

Причины произошедшего и число пострадавших устанавливаются. По последним данным, ранения в результате взрыва получили 38 человек.

В МЧС подтвердили, что взрыв произошел на складе пиротехники. Огонь охватил 50 квадратных метров.

Людей из всех зданий и цехов завода, а также ближайшего детского сада эвакуировали. В нескольких домах ударной волной выбило стекла. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал, что всем окажут помощь. Для жителей запустили горячую линию помощи.

Ранее «360» публиковал кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде. Спасатели начали искать людей под завалами на заводе.