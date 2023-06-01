Происшествия 01 июня 2023, 10:34 Власти повторно объявили воздушную тревогу в Киеве и Киевской области Воздушную тревогу в Киеве и Киевской области объявили 1 июня в третий раз Unsplash

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В Киеве и Киевской области снова предупредили об угрозе ударов с воздуха. Воздушную тревогу объявили 1 июня в третий раз. Такая информация появилась в Telegram-канале оповещения.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 10:15, Киевской области — через минуту. Тогда же сирены зазвучали в Черниговской области, на контролируемой украинскими властями территории Запорожской области и в ДНР. Спустя 20 минут предупреждение отменили.

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В столичном регионе Украины воздушную тревогу объявили третий раз. До этого об угрозе ударов жителей предупреждали около 07:30 и в 02:49.

Ночью войска России нанесли по территории противника комбинированный удар. Баллистическими ракетами атаковали центр и окраины Киева, взрывы прозвучали в Харьковской области. «Военное обозрение» сообщило, что в столице повредили комплекс зданий Главного управления разведки, западные зенитные ракетные комплексы и ангары с военной техникой.