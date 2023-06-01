Спецоперация 01 июня 2023, 03:10 ВС РФ нанесли мощный удар по Киеву баллистическими ракетами — СМИ «РВ»: по Киеву наносится мощный удар баллистическими ракетами, гремят взрывы РИА «Новости»

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В Киеве и Киевской области прозвучали взрывы, работает система ПВО. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», наши военные наносят по столице мощный удар баллистическими ракетами.

«Мощный удар баллистическими ракетами наносится по Киеву, гремят взрывы», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в столице было слышно 10 взрывов за несколько минут. Украинские системы противовоздушной обороны пытаются сбить ракеты, сообщили военкоры со ссылкой на украинские СМИ.

Пр данным местных властей, после взрывов в Днепровский район Киева выехали экстренные службы. Предположительно, начался пожар.

Авторы канала также написали, что ракетчики нанесли удар по целям в Харьковской области.

В киевской областной и городской военных администрациях подтвердили работу систем ПВО. Также воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях и в подконтрольных украинским властям районах ДНР. Об этом свидетельствуют данный онлайн-карт воздушных тревог.