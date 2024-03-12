Происшествия 12 марта 2024, 23:18 Власти опровергли работу ПВО над Волгодонском Голубев: громкие звуки в Волгодонске не связаны с работой ПВО РИА «Новости»

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Информация о взрывах и стрельбе в Волгодонске не подтвердилась. Подразделения ПВО не работали в городе, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные вбросы и провокации», — отметил он.

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Глава региона также указал, что Волгодонская АЭС продолжает работу в штатном режиме.

Ранее жители Волгодонска сообщили в социальных сетях о звуках стрельбы и взрывов. Также появились сообщения о ярких неизвестных неопознанных объектах, которые якобы промелькнули в небе.

До этого в Таганроге объявили угрозу атаки беспилотника. Глава городской администрации Андрей Фатеев призывал горожан укрыться в убежище. Спустя несколько минут Голубев объявил об отмене угрозы удара БПЛА.