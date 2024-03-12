12 марта 2024, 12:33
Угрозу атаки БПЛА объявили в Таганроге
Губернатор Голубев сообщил об угрозе атаки БПЛА в Таганроге
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.
Пост губернатора региона появился в его личном блоге в 12:25 по московскому времени.
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«Угрозу атаки беспилотника объявили в Таганроге. Не подходите к окнам, если вы находитесь дома. Укройтесь в помещениях со сплошными стенами без окон. Спуститесь в убежище, если вы находитесь на улице», — написал Голубев.
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в Telegram-канале также призывал горожан укрыться в убежище.
В 12:33 Голубев объявил об отмене угрозы удара БПЛА.
«Воздушные цели уничтожили за пределами города. Последствия на земле уточняются оперативными службами», — подчеркнул губернатор.
Политолог Юрий Светов объяснял «360», что Украина атаками дронов пытается раскачать обстановку внутри России в преддверии президентских выборов.
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