Происшествия 12 марта 2024, 22:45 Похожие на взрывы звуки раздались в Волгодонске RT: жителей Волгодонска напугали звуки стрельбы и взрывов Unsplash

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Жители Волгодонска в Ростовской области сообщили о звуках стрельбы и взрывов. Информация появилась в местных каналах, написал RT.

«Пишут об атаке беспилотников. В окрестностях города находится Ростовская АЭС», — отметили в сообщении.

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Горожане услышали похожие на стрельбу звуки вечером 12 марта. Также они сообщили о ярких неизвестных неопознанных объектах, которые промелькнули в небе. Официального комментария не поступало.

Ранее громкие звуки прозвучали в центре Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев связал их появление с тренировкой флота. Военные осуществляли маневры по противоподводно-диверсионному обеспечению, в том числе с использованием стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов.

До этого режим ракетной опасности ввели в Курской области. Глава региона Роман Старовойт напомнил местных жителям, что нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.