Власти Курской области рассказали об эффективности «желтого» уровня террористической опасности

«Желтый» уровень террористической опасности будет действовать в Курской области до 22 июня. Особый режим позволил предотвратить теракт на майских праздниках, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Спецслужбы и правоохранительные органы работают в усиленном режиме почти два месяца, с 11 апреля. Высокий уровень террористической опасности ввели после обстрела пограничного пункта.

«[Он] уже помог им не допустить теракт на майских праздниках», — написал губернатор.

Он призвал местных жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах или оставленных предметах по номерам 102 или 112.

Член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов ранее объяснил, что при введении высокого уровня террористической опасности в первую очередь усиливают контрразведывательный режим. Он рассказал о мерах, предпринимаемых спецслужбами.