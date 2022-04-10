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    10 апреля 2022, 17:19

    Желтый уровень террористической опасности введут в Курской области из-за нацбатов Украины

    Высокий уровень террористической опасности введут в Курской области из-за «возможных провокаций» нацбатов Украины

    Оксана Кириллова

    С 11 апреля в Курской области введут желтый уровень террористической опасности «в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов». Об этом сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

    Желтый уровень террористической опасности введут в Курской области из-за нацбатов Украины

    Он пояснил, что «по установленной шкале» уровня террористической опасности всего три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Введение желтого уровня будет проявляться усилении патрулирования населенных пунктов в регионе. В Курской области также установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция.

    Роман Старовойт попросил жителей быть бдительными: обращать внимание на бесхозные сумки и сообщать о «подозрительных гражданах или группе лиц» в полицию по номеру 102 или 112.

    «Прошу сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам», — резюмировал губернатор.

    Накануне вечером пограничный пост в Курской области был обстрелян со стороны Украины. Пострадавших и разрушений нет. Российские пограничники и военнослужащие ответным огнем подавили украинскую огневую точку.