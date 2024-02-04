Происшествия 04 февраля 2024, 10:42 Власти Крыма назвали терактом обстрел Лисичанска Аксенов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске террористическим актом

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Атаки украинских боевиков на пекарню в Лисичанске являются террористическим актом. Об этом в Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Обстрел пекарни в Лисичанске стал еще одним террористическим актом украинских нацистов. Эти нелюди должны за все ответить», — сообщил он.

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Аксенов от имени всех жителей полуострова выразил глубокие и искренние соболезнования близким и родным погибших.

«Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Крыма разделяет ваши скорбь и боль», — добавил глава Крыма.

Украинские военные нанесли удар по пекарне в оживленном районе Лисичанска в субботу, 3 февраля. По последней информации, жертвами атаки стали 28 человек, среди них один ребенок. Кроме того, ранения получили минимум 10 человек.

Власти Луганской Народной Республики объявили 4 февраля днем траура по погибшим в Лисичанске. Глава ЛНР Леонид Пасечник обещал, что украинские боевики понесут ответственность за смерть мирных людей.